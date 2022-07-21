Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения ограничений на ее цену, которые обсуждают страны G7, она окажется ниже затрат на добычу.

Такое заявление сделал вице-премьер правительства РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что страны Запада обсуждают ограничение цены для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель (сейчас она – около 100 долларов).

Между тем цены на нефть Brent с утра 18 июля преодолели отметку в 100 долларов за баррель, поднявшись более чем на 2,6% до $103,88.