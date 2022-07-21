Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

Об этом сообщают российские медиа.

Согласно сообщениям, стороны заявили, что "страны-участницы "ОПЕК+" последовательно выполняют взятые на себя обязательства для поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей".

Это означает, что Саудовская Аравия не будет без согласия "ОПЕК+" (включая РФ) наращивать производство нефти, чтобы сбить мировые цены на нефть.

Недавно президент США Джо Байден летал в Саудовскую Аравию с целью добиться именно этого, чтобы уменьшить доходы России.

Однако в итоге Байдену не удалось договориться с Эр-Риядом об увеличении добычи нефти для снижения цен.