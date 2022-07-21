После визита Байдена президент России договорился с принцем Саудовской Аравии по поводу объемов добычи нефти
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.
Об этом сообщают российские медиа.
Согласно сообщениям, стороны заявили, что "страны-участницы "ОПЕК+" последовательно выполняют взятые на себя обязательства для поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей".
Это означает, что Саудовская Аравия не будет без согласия "ОПЕК+" (включая РФ) наращивать производство нефти, чтобы сбить мировые цены на нефть.
Недавно президент США Джо Байден летал в Саудовскую Аравию с целью добиться именно этого, чтобы уменьшить доходы России.
Однако в итоге Байдену не удалось договориться с Эр-Риядом об увеличении добычи нефти для снижения цен.
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