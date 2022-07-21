Евросоюз в принятом сегодня седьмом пакете санкций сохранил исключение для транзакций с некоторыми госкомпаниями РФ касательно сельскохозяйственной продукции и транспортировки нефти в третьи страны.

Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе Совета ЕС.

"Во избежание любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире ЕС принял решение о продлении действия исключения из запрета на совершение сделок с некоторыми государственными структурами в отношении сделок с сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны", - говорится в сообщении.

Также ЕС смягчил ограничительные меры, касающиеся авиационных товаров.

"Будет разрешена техническая помощь России по авиационным товарам и технологиям в той мере, в которой это необходимо для сохранения технических и промышленных стандартов, установленных Международной организацией гражданской авиации", - говорится в заявлении.

Также будет немного изменен запрет на заключение сделок с российскими госструктурами.

Также в седьмом пакете санкций против РФ вводится частичный запрет на поставки золота из РФ. Запрещена "покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну после этого".

Этот запрет также распространяется на ювелирные изделия.

Такж в санкциях "расширяется список контролируемых товаров, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности".

Таким образом Брюссель усиливает экспортный контроль за товарами двойного назначения и передовыми технологиями.

Также вводятся дополнительные персональные санкции против физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что в новый пакет были включены более 50 физических и юридических лиц, в т.ч. один из вице-премьеров, политики, военные, поддержавшие вторжение актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, мэр российской столицы Сергей Собянин, российский мотоклуб "Ночные волки" и его руководители (в том числе известный байкер Александр Залдастанов и гендиректор "Уральской горно-металлургической компании".