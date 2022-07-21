Совет Евросоюза в четверг, 21 июля, утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Как ранее сообщалось, в новый пакет санкций входят частичное эмбарго на золото, персональные санкции, новые меры экспортного контроля и заморозка активов "Сбербанка".

"Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется", - пишет глава ЕК.

Ранее постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России с запретом на поставки золота из РФ.

Также в новый пакет были включены более 50 физических и юридических лиц, в т.ч. один из вице-премьеров, политики, военные, поддержавшие вторжение актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, мэр российской столицы Сергей Собянин, российский мотоклуб "Ночные волки" и его руководители (в том числе известный байкер Александр Залдастанов и гендиректор "Уральской горно-металлургической компании".

В нем предусматриваются новые меры экспортного контроля и заморозка активов Сбербанка.