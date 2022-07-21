Президент Украины Владимир Зеленский записал видео, в котором опроверг, что находится в реанимации, о чем сообщили утром ряд радиостанций. Затем сами радиостанции заявили, что их взломали и сообщения о болезни президента - фейк.

"Сегодня Россия запустила очередные фейки, мол, государство не управляется президентом Украины Зеленским, потому что он находится в больнице, точнее реанимации из-за его тяжелого состояния здоровья. Так вот, нахожусь я в кабинете. Так крепко, как сейчас, я еще себя никогда не ощущал. И плохая новость для вас всех, кто запускает такие фейки: я не один. Нас таких 40 миллионов", - сказал он.

Напомним, сегодня, 21 июля, в эфире нескольких украинских радиостанций прозвучала информация, что президент Владимир Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, а его обязанности исполняет спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В Офисе президента заявили, что это фейк. Как выяснилось, сообщения о тяжелом состоянии Зеленского были хакерской атакой на один из крупнейших радиохолдингов Украины TAVR Media.

Ранее мы также писали о том, что спикер парламента Венгрии Ласло Кевер раскритиковал Владимира Зеленского и заявил, что у него есть "психическая проблема".

После чего заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига ответил на заявление Кевера о "личных психических проблемах" Владимира Зеленского.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.