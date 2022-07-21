Тайные указы о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, его партнера Геннадия Боголюбова, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, нардепов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского, о которых мы вчера писали, действительно существуют. Однако по состоянию на данный момент неизвестно, подписаны ли они уже президентом Зеленским.

Об этом "Стране" стало известно от высокопоставленного источника в окружении президента.

"Эти указы существуют, намерения такие были, но подписаны они уже или нет - пока интрига сохраняется", - сообщил источник "Страны".

Причем, по информации "Страны", указы о лишении гражданства были подготовлены еще в конце прошлой недели. Кроме того, там значатся не только фамилии тех пяти человек, о которых уже писали СМИ - кандидатов на лишение украинского гражданства больше. Причина, по которой всех этих людей собираются лишить гражданства - наличие у них нескольких паспортов других стран.

Напомним, что слухи о лишении гражданства Коломойского, Боголюбова, Корбана и Рабиновича и других поползли в политических кругах Украины со среды, 20 июля.

После этого главред "Цензора" Юрий Бутусов заявлял, что информацию о "тайном указе" Зеленского распространяет Офис президента. И главным ее адресатом является Корбан, который должен сегодня вернуться из Европы, где он проведывал семью.

Ранее у Зеленского возвращались к идее разрешить в Украине два и более гражданства, однако заявляли, что не будут давать украинское гражданство российским олигархам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.