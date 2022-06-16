Назначенный Россией "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все дети в регионе, рождённые после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство РФ.

Об этом пишут российские СМИ.

"Дети, рождённые после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Плюс дети-сироты также будут регистрироваться как граждане РФ", - заявил он.

Напомним, ранее Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства детям-сиротам из "ЛДНР" и Украины.

Также сообщалось, что "власти" оккупированной Херсонской области планируют провести "референдум" о присоединении к РФ до конца года.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.