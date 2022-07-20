В Эстонии, где опасаются российского вторжения, приняли закон, который позволяет лишать гражданства лиц, которые приобрели его в порядке натурализации и которые участвуют в войне в Украине на стороне РФ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Правительству предоставляется право своим решением лишить гражданства человека, который приобрел эстонское гражданство путем натурализации, в случае его вступления на государственную или военную службу иностранного государства или военной организации, если такая служба связана с угрозой общественному порядку или национальной безопасности", - говорится в пояснительных документах к принятому закону.

При этом лишать гражданства лиц, чья военная служба не угрожает безопасности Эстонии, не разрешается. Это касается, например, тех, кто воюет в Украине на стороне ВСУ.

Лишиться эстонского гражданства лица, которые получили его путем натурализации, могут также те, кто совершил преступление против человечности.

Напомним, ранее парламент Латвии разрешил лишать гражданства тех, кто поддерживает войну России против Украины.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.