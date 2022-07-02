Запад охватывает усталость от войны в Украине. Это констатирует премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в интервью изданию Politico.

"Война продолжается уже четыре месяца. На этом фоне - высокая инфляция, энергетический кризис. Ковид как проблема тоже никуда не денется. Так что ситуация становится все более проблематичной", - сказала Каллас, отметив, однако: "Мы не можем уставать, потому что мы должны помочь Украине защитить свою страну".

Именно на усталость и рассчитывает Путин, отмечает Politico. Он явно надеется, что избиратели накажут своих лидеров за то, что те беспокоятся о событиях в Украине, а не о проблемах, которые подкрадываются к их собственному дому.

Для Джо Байдена уже есть плохие новости в виде опроса, проведенного по заказу организации ветеранов Америки (CVA). На вопрос: "Что должно быть главным приоритетом президента Байдена?" лишь 8% из 1000 респондентов ответили: "Обеспечить поражение России в Украине".

В тоже время самый популярный ответ: "Снизить или устранить инфляцию" (38%). Также много процентов (больше, чем победа над Россией в Украине) набрали такие варианты ответа: "решение энергетического кризиса", "снижение стоимости и улучшение доступа к здравоохранению".

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников упрекнул Европу в усталости от войны и проблемах с поставками оружия в Украину.

Также и Владимир Зеленский в начале июня говорил, что в мире устали от войны и подталкивают Украину к невыгодным шагам.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".