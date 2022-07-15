В Эстонии после отставки премьера Каи Каллас к власти приходит новое правительство. Оно сделало сразу несколько резких антироссийских заявлений.

Об этом сообщает ERR.

Сегодня лидеры Партии реформ, Isamaa и Социал-демократической партии Эстонии подписали новое коалиционное соглашение.

Стороны договорились, что коалиция собирается аннулировать разрешения на ношение оружие для проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси.

Также будет продолжен полный запрет на перевозку российских товаров автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. В коалиционном соглашении закреплено намерение поддерживать Украину и укреплять оборону Эстонии.

Кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас назвала Россию "единственным врагом" ее страны.

Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас официально подала в отставку по собственному желанию. Вместе с ней уходит и весь состав правительства. Каллас же собирается переизбраться премьером с новым составом правительства.

Ранее мы писали, что премьер-министр Эстонии рассказала об усталости Запада от войны в Украине.