При нынешней стратегии НАТО и в случае вторжения Эстония будет стерта с карты.

Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Financial Times.

По ее словам, существующие оборонные планы альянса для трех балтийских государств предполагают их освобождение в течение 180 дней.

"Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это означает полное уничтожение стран и нашей культуры", - сказала Каллас, напомнив, что Украина держится более 100 дней.

Она добавила, что говорила с иностранными военными, базирующимися в Эстонии, - в основном из Великобритании, - и они сказали ей, что, учитывая существующие планы, по которым они будут практически полностью уничтожены в случае российского вторжения, "им не нравится мысль о том, что придется погибнуть".

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Каллас, официальный представитель НАТО сказал, что у альянса "есть планы по сдерживанию угроз и защите всех союзников, но мы никогда не вдаемся в оперативные подробности".

Генеральный секретарь НАТО ясно дал понять, что укрепление сдерживания и обороны является одним из ключевых решений саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Мадриде.

Ранее "Страна" приводила заявление вице-премьера Польши Ярослава Качиньского о том, что Западу не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта с Россией.

О том, что войну в Украине не получится остановить без вмешательства НАТО, заявлял бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк.