В эстонском городе Тырва возвели пятиметровую скульптуру из песка, которая изображает президента Украины Владимира Зеленского в виде нью-йоркской Статуи Свободы.

На строительство статуи Зеленского на новой центральной площади Тырва ушло 72 тонны песка. Торжественное открытие запланировано на 21 июня.

Отметим, что создавать песчаные скульптуры в Тырва - дело привычное. В прошлом году здесь появился целый парк таких изваяний, в основном представлявших эстонских деятелей шоу-юизнеса.

Ранее президент Эстонии Алар Карис, который в апреле вместе с лидерами Литвы, Польши и Латвии встречался с Зеленским, признал, что не удастся "полностью изолировать" Россию, а поэтому призвал найти другой способ общения и ведения бизнеса с Москвой.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

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В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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