Президент Эстонии признал, что Россию не удастся полностью изолировать
Президент Эстонии Алар Карис, который в апреле вместе с лидерами Литвы, Польши и Латвии встречался с Зеленским, признал, что не удастся "полностью изолировать" Россию, а поэтому призвал найти другой способ общения и ведения бизнеса с Москвой.
Об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek.
"Конечно, мы не сможем полностью изолировать Россию. Нам нужно искать пути, чтобы общаться с Россией другими способами и вести какой-то бизнес с Россией. Но это занимает время, и это может занять даже десятилетия", - сказал Карис.
Напомним, эстонская оппозиция предлагает парламенту выдвинуть России территориальные претензии.
Также в Эстонии на границе аннулировали визы иностранцам, у которых нашли символику с буквой Z и георгиевские ленты.
Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.
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