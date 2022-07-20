Поставки Украине систем ПВО зависят от политического решения Запада. Новое обращение Зеленского
Украина каждый день работает над поставками систем противовоздушной обороны, это является сейчас ключевой темой.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
"Мы делаем запрос партнерам на системы ПВО. Мы работаем над этим каждый день, и есть определенные договоренности. Но все зависит от политических решений в ключевых столицах. И потому тема ПВО была ключевой в выступлении первой леди Украины в Конгрессе. Надеюсь, что ответ на наш запрос не заставит себя ждать", - сказал Зеленский.
Также он рассказал, что сегодня обсудил с главами МИД Австрии и Чехии военную помощь.
"Сказал, какие потребности у Украины сейчас. Чехия председательствует в Совете ЕС, и важно, чтобы это лидерство сохраняло всю мощь. Нужно за эти полгода максимально приблизить членство Украины в ЕС", - отметил президент.
Также с президентом Евросовета Шарлем Мишелем сегодня Зеленский обсудил финансовую поддержку, саммит Украина - ЕС, а также институционное усиление Украины на пути в ЕС.
"Скоро могут быть важные новости по этой теме. Готовим исторические решения для нашего участия в жизни ЕС", - анонсировал президент.
Также он раскритиковал очередной пакет санкций ЕС против РФ.
"На финальной стадии - седьмой пакет санкций ЕС, с запретом на импорт российского золота. Но этого недостаточно, и я откровенно говорю об этом партнерам. Уже все видят, что политика некоторых старых лидеров стран ЕС была ошибочной, когда они сделали ЕС зависимым от российского газа. И пока газ не будет в санкционном пакете, Россия использует газ для собственных санкций против ЕС", - сказал Зеленский.
Напомним, что в конце июня президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине, в которую должны войти системы ПВО.
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