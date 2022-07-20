Украина каждый день работает над поставками систем противовоздушной обороны, это является сейчас ключевой темой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Мы делаем запрос партнерам на системы ПВО. Мы работаем над этим каждый день, и есть определенные договоренности. Но все зависит от политических решений в ключевых столицах. И потому тема ПВО была ключевой в выступлении первой леди Украины в Конгрессе. Надеюсь, что ответ на наш запрос не заставит себя ждать", - сказал Зеленский.

Также он рассказал, что сегодня обсудил с главами МИД Австрии и Чехии военную помощь.

"Сказал, какие потребности у Украины сейчас. Чехия председательствует в Совете ЕС, и важно, чтобы это лидерство сохраняло всю мощь. Нужно за эти полгода максимально приблизить членство Украины в ЕС", - отметил президент.

Также с президентом Евросовета Шарлем Мишелем сегодня Зеленский обсудил финансовую поддержку, саммит Украина - ЕС, а также институционное усиление Украины на пути в ЕС.

"Скоро могут быть важные новости по этой теме. Готовим исторические решения для нашего участия в жизни ЕС", - анонсировал президент.

Также он раскритиковал очередной пакет санкций ЕС против РФ.

"На финальной стадии - седьмой пакет санкций ЕС, с запретом на импорт российского золота. Но этого недостаточно, и я откровенно говорю об этом партнерам. Уже все видят, что политика некоторых старых лидеров стран ЕС была ошибочной, когда они сделали ЕС зависимым от российского газа. И пока газ не будет в санкционном пакете, Россия использует газ для собственных санкций против ЕС", - сказал Зеленский.

Напомним, что в конце июня президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине, в которую должны войти системы ПВО.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.