Сегодня, 21 июля, в эфире нескольких украинских радиостанций прозвучала информация, что президент Владимир Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, а его обязанности исполняет спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В Офисе президента заявили, что это фейк. Как выяснилось, сообщения о тяжелом состоянии Зеленского были хакерской атакой на один из крупнейших радиохолдингов Украины TAVR Media. Сейчас соответствующие службы работают над решением этой проблемы.

"В настоящий момент соответствующие службы работают над решением этой проблемы. Отмечаем, ни одна информация о проблемах со здоровьем Президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности", - сообщили в TAVR Media.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Стране" также опроверг сообщение, которые сегодня прозвучало в эфире радиостанций - о том, что президент Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, а его обязанности исполняет спикер Верховной Рады Стефанчук.

"Что это было - это вопрос к тем, кто обеспечивает техническое функционирование радиостанций. С президентом все хорошо, со здоровьем у него все в порядке. Он сегодня проводил очередное совещание с силовиками. Выполняет свои привычные обязанности", - сообщил "Стране" Никифоров.

Ранее мы также писали о том, что спикер парламента Венгрии Ласло Кевер раскритиковал Владимира Зеленского и заявил, что у него есть "психическая проблема".

После чего заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига ответил на заявление Кевера о "личных психических проблемах" Владимира Зеленского.