Спортивный комментатор в ходе финального матча плей-офф отбора на Кубок мира Украина – Уэльс сообщил, что на Oll.tv, который транслирует игру в Украине, ведётся хакерская атака.

Соответствующее объявление опубликовано и на видеосервисе Oll.tv.

Сервис взломали и вместо футбола там транслируют видео с российских сайтов и телеканалов.

Напомним, российские хакеры объявили о начале глобальной кибератаки на США, Германию, Украину и другие страны.

Ранее мы писали, что хакеры рассылают сотрудникам госучреждений Украины письма об изменении зарплаты, внутри которых спрятан вирус.

Также "Страна" публиковала видео автогола Ярмоленко в финальном матче отбора на Кубок мира между Украиной и Уэльсом.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.