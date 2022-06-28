Российские спецслужбы пытались совершить кибератаку на украинские каналы, которые участвуют в едином телемарафоне, сообщает СБУ.

По информации СБУ, попытка взлома предпринимались накануне Дня конституции. Хакеры хотели использовать украинские ресурсы для проведения деструктивных информационных операций.

По данным СБУ, хакеры пытались получить доступ к видеопотоку прямой трансляции, новостной ленте прямого эфира и к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.

СБУ заявляет, что предотвратила атаку, однако подобные попытки могут повторяться.

Напомним, по данным СБУ, корректировщиком вражеского огня по Яворовскому полигону на Львовщине оказался бывший сотрудник КГБ.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".