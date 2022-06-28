Хакеры спецслужб РФ в День конституции пытались взломать эфир единого украинского телемарафона
Российские спецслужбы пытались совершить кибератаку на украинские каналы, которые участвуют в едином телемарафоне, сообщает СБУ.
По информации СБУ, попытка взлома предпринимались накануне Дня конституции. Хакеры хотели использовать украинские ресурсы для проведения деструктивных информационных операций.
По данным СБУ, хакеры пытались получить доступ к видеопотоку прямой трансляции, новостной ленте прямого эфира и к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.
СБУ заявляет, что предотвратила атаку, однако подобные попытки могут повторяться.
Напомним, по данным СБУ, корректировщиком вражеского огня по Яворовскому полигону на Львовщине оказался бывший сотрудник КГБ.
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