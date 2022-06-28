Сотрудники СБУ задержала агента РФ, который корректировал ракетные удары по Яворовскому военному полигону на Львовщине.

Как установили контрразведчики, информацию врагу передавал бывший работник КГБ. Точные локации с пометками на карте он посылал куратору через специально скрытый чат в Телеграм-канале.

В результате ракетных обстрелов по Яворивскому полигону погибли более 50 военнослужащих, еще почти 150 получили ранения.

Агенту РФ сообщено о подозрении по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Также контрразведчики СБУ исследуют факт, что злоумышленник мог передавать информацию о дислокации иностранного легиона на территории военного полигона.

Напомним, в ночь на воскресенье, 13 марта, российские войска выпустили 8 ракет по Яворовскому военному полигону во Львовской области.

Также Яворовский полигон был целью врага вечером 16 мая, но тогда сработала система ПВО.

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