Корректировщиком вражеского огня по Яворовскому полигону на Львовщине оказался бывший сотрудник КГБ
Сотрудники СБУ задержала агента РФ, который корректировал ракетные удары по Яворовскому военному полигону на Львовщине.
Как установили контрразведчики, информацию врагу передавал бывший работник КГБ. Точные локации с пометками на карте он посылал куратору через специально скрытый чат в Телеграм-канале.
В результате ракетных обстрелов по Яворивскому полигону погибли более 50 военнослужащих, еще почти 150 получили ранения.
Агенту РФ сообщено о подозрении по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Также контрразведчики СБУ исследуют факт, что злоумышленник мог передавать информацию о дислокации иностранного легиона на территории военного полигона.
Напомним, в ночь на воскресенье, 13 марта, российские войска выпустили 8 ракет по Яворовскому военному полигону во Львовской области.
Также Яворовский полигон был целью врага вечером 16 мая, но тогда сработала система ПВО.
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