На государственные учреждения Украины обрушилась очередная кибератака. Хакеры используют тему зарплат.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

"Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждает о новых опасных электронных письмах с файлом "изменения оплаты труда с начислениями.docx", которые получали работники государственных организаций Украины. Открытие документа чревато поражением компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon", - предупреждают в ведомстве.

Сейчас команда CERT-UA принимает меры по блокировке доменного имени и соответствующего сервера.

Напомним, в середине мая российские хакеры объявили о начале глобальной кибератаки на США, Германию, Украину и другие страны.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.