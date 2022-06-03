Хакеры рассылают сотрудникам госучреждений Украины письма об изменении зарплаты, внутри которых спрятан вирус
На государственные учреждения Украины обрушилась очередная кибератака. Хакеры используют тему зарплат.
Об этом сообщает Госспецсвязи.
"Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждает о новых опасных электронных письмах с файлом "изменения оплаты труда с начислениями.docx", которые получали работники государственных организаций Украины. Открытие документа чревато поражением компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon", - предупреждают в ведомстве.
Сейчас команда CERT-UA принимает меры по блокировке доменного имени и соответствующего сервера.
Напомним, в середине мая российские хакеры объявили о начале глобальной кибератаки на США, Германию, Украину и другие страны.
Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.
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