Ученые нашли в Эфиопии первую морскую лилию, которая могла регенерироваться. Древнюю находку назвали в честь украинского президента Владимира Зеленского - Ausichicrinites zelenskyyi.

Об этом сообщает научный журнал Royal Society Open Science.

Возраст найденной окаменелости древнего растения оценивается примерно в 150 миллионов лет.

Ее передали польским ученым в палеонтологическую лабораторию факультета естественных наук Силезского университета в Катовице, которые и назвали редкое растение в честь президента соседней страны.

Поляки говорят, что дали лилии такое название за мужество и отвагу, которые проявил Зеленский в защите Украины.

Окаменелость хорошо сохранилась, так что ученые смогли распознать, что это древний вид морских существ - морские лилии, которые еще называют перьевыми звездами, и они могли регенерироваться.

У морского существа было 10 длинных отростков с острыми "когтями". Эти конечности были похожи на щупальца, ими лилия хваталась за морское дно.

Одна конечность у лилии была оторвана, возможно, после нападения. Однако ученые обнаружили признаки ее отрастания, то есть регенерации существа.

Это является первым фактом регенерации, который ученые выявили и задокументировали у морских лилий.

Морские лилии Ausichicrinites zelenskyyi отнесли к подгруппе иглокожих. Раньше представителей иглокожих юрского периода не находили в Африке.

Напомним, недавно В пещере на севере Испании нашли самые древние останки человека в Европе.