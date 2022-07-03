В Израиле ученые с помощью искусственного интеллекта нашли следы использования человеком огня не менее 800 тысяч лет назад. Хотя ранее считалось, что человек овладел огнем только 200 тысяч лет назад.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Исследователи из Научного института Вейцмана обнаружили одно из самых ранних свидетельств использования огня древними гомининами в карьере Эврон во время археологических раскопок под открытым небом.

Карьер находится в регионе западной Галилеи на севере Израиля.

Предыдущие раскопки на этом месте обнаружили большое количество окаменелостей животных и палеолитических орудий, датируемых от 800 тыс до одного миллиона лет назад.

Новый инновационный метод позволяет обнаружить невизуальные следы огня, что дает редкую возможность заглянуть в жизнь первых людей.

Археологи считают, что контролируемое использование огня древними людьми развилось около миллиона лет назад.

Традиционные археологические методы позволяют обнаружить использование огня только около 200 000 лет назад, поскольку исследователи в основном полагаются на модификации материала под воздействием тепла, например, на изменение цвета.

Ранее СМИ сообщили, что компания Google отстранила сотрудника, который обнаружил сознание у искусственного интеллекта.

А в Китае создали робота-няню, позволяющего вынашивать детей в искусственной матке.