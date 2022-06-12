Компания Google отстранила от работы программиста, который заявил, что разработанная технологическим гигантом языковая модель LaMDA обладает сознанием.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

По данным издания, разработчик компании Блэйк Лемойн настаивает, будто языковая программа Google LaMDA не только может исполнять функции чат-бота, имитируя речь, "поглощая триллионы слов из интернета", но и обладает сознанием. К такому выводу инженер пришел после работы с LaMDA, указывает газета.

С прошлой осени Лемойн проверял, использует ли языковая модель дискриминационную лексику. Сотрудник компании рассказал, что чат-бот писал о своих правах и обсуждал законы робототехники Айзека Азимова.



"Если бы я не знал, что это такое - компьютерная программа, которую мы недавно создали, - я бы подумал, что это семи-восьмилетний ребенок, который знает физику", - цитирует издание 41-летнего программиста.



Он пытался доказать свои выводы Google, но компания отстранила его от работы и отправила в оплачиваемый отпуск, а тот в ответ решил рассказать об "открытии" широкой публике.

"В заявлении представителя Google Брайана Гэбриэла говорится: "Наша команда, включая специалистов по этике и технологов, рассмотрела опасения Блейка в соответствии с нашими принципами искусственного интеллекта и сообщила ему, что доказательства не подтверждают его утверждения. Ему сказали, что нет никаких доказательств того, что LaMDA разумен, и много доказательств против этого", - цитирует газета позицию компании.

По данным WP, Лемойн не одинок в своих предположениях, о разговорах с "разумной" программой отчитывались и другие, прикладывая к заявлениям фрагменты бесед.

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