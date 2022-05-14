Американские ученые вырастили растения в лунном грунте (риголите), который был доставлен на Землю еще в рамках программы "Аполлон". Это первый случай выращивания растений в почве с другого небесного объекта.

О нем говорится в исследовании, опубликованном в журнале Communications Biology.

Исследователи из Университета Флориды использовали 12 образцов лунного грунта, собранных во время миссий Аполлон-11, 12 и 17 между 1969 и 1972 годами. Помимо лунных образцов, они также использовали 16 образцов вулканического пепла, собранных на Земле, и затем сравнили рост растений в обоих типах образцов. Чтобы избежать каких-либо несоответствий, исследователи использовали вулканический пепел с тем же минеральным составом и размером частиц, что и лунный грунт.

Экспериментаторы выращивали резуховидку Таля (Arabidopsis thaliana) – небольшое цветковое растение семейства капустных.

Когда у них спросили, почему они выбрали именно его, один из авторов исследования Роберт Ферл объяснил, что растение было выбрано по целому ряду причин.

"Прежде всего, растение Arabidopsis thaliana прекрасно изучено на Земле. Существуют тысячи лабораторий по всему миру, которые работают или работали с этим растением, поэтому мы знаем об этой культуре очень много – от каждого нуклеотида в его геноме до того, какие гены экспрессируются в его солевом растворе. Вторая причина заключается в том, что это растение имеет небольшие размеры и может расти в ограниченном количестве грунта. Мы вырастили одно растение практически в одном грамме образца, (один грамм лунного грунта равен объему одной чайной ложки)", - пояснил Ферл.

Несмотря на схожий минеральный состав, образцы лунной почвы и вулканического пепла по-разному способствовали росту растений. Многие растения на лунной почве росли с одинаковой формой и цветом, но в других были обнаружены красновато-черные пигменты. Эти оттенки свидетельствуют о перенесенном стрессе. Более того, растения, выращенные в лунном грунте, росли медленно и отставали в развитии.

Однако самым главным результатом этого эксперимента все же является то, что ученым все же удалось вырастить растения в лунном реголите.

Ранее "Страна" сообщала, что китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией "Чанъэ-5" в 2020 году.

Также мы писали, что доставленные на Землю лунные камни и пыль оказались очень молодыми - им "всего" два миллиарда лет.