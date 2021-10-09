В декабре 2020 года китайский лунный спускаемый аппарат "Чанъэ-5" вернулся на Землю с образцами камней и пыли, собранными на спутнике Земли. Исследователи установили их возраст - около двух миллиардов лет. Это самые молодые камнями, которые когда-либо находили на спутнике нашей планеты.

Об этом сообщает сайт "Популярная механика".

Камням, собранным во время миссий "Аполлонов" и "Луны" в 1960-х годах, не менее трех миллиардов лет. Это значит, что именно столько времени Луна не сталкивалась с масштабной вулканической активностью.



Однако недавно сделанные удаленные изображения лунной поверхности позволили предположить, что там можно найти гораздо более молодые породы и пересмотреть хронологию жизни планеты. Миссия "Чанъэ-5", предназначенная для сбора камней с некоторых из самых молодых вулканических поверхностей на Луне, предоставила прекрасную возможность подтвердить эти гипотезы.

Международная группа ученых использовала большие масс-спектрометры для изучения химического состава образцов с "Чанъэ-5" и анализа распада в них радиоактивных элементов. Результаты оказались крайне любопытными.

"Проанализировав химический состав новых лунных пород, собранных в рамках недавней миссии Китая, мы определили, что возраст новых образцов составляет около двух миллиардов лет, что делает их самыми молодыми вулканическими породами, идентифицированными на Луне", - сказал один из авторов исследования профессор из Австралийского Университета Кертина Александр Немчин.



Открытие не только меняет наше представление о том, насколько давно Луна была вулканически активна, но и подтверждает эффективность методов дистанционного наблюдения, что будет полезно для изучения других планет.

Теперь ученые хотят собрать еще больше образцов, чтобы понять, когда именно Луна проявляла наивысшую вулканическую активность и как давно закончилось формирование ее пород.

Как писала "Страна", миссия "Чанъэ-5" была запущена 24 ноября 2020 года при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан. Мягкая посадка аппарата на Луну состоялась 1 декабря прошлого года.

А 16 декабря "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта уже успешно вернулась на Землю.