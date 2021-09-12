Радиационный фон на Марсе весьма высок. Он не влияет на технику, но смертельно опасен для людей. Ученые поняли, как защититься от него с помощью не искусственных сооружений, а природных особенностей Красной планеты.

Об их открытии сообщает портал Science Alert.

Радиация из космоса почти беспрепятственно попадает к поверхности Марса, так как у него нет магнитного экрана и такой плотной атмосферы, как на Земле. Радиационный фон на Красной планете в среднем в 2,5 раза превышает показатели на Международной космической станции и примерно в 13 раз - в современных развитых странах на Земле.

Новое исследование китайских специалистов с использованием данных Марсианской научной лаборатории Curiosity показало, как особенности естественного ландшафта планеты могут обеспечить укрытие от радиации. В частности, защитить людей смогут марсианские холмы.

Когда Curiosity приземлился на поверхность Марса в 2012 году, на его борту был детектор радиационной оценки. С его помощью изучают обстановку планеты к будущим визитам людей на Марс: находят и измеряют вредное излучение, исходящее от Солнца и других источников. Он также может оценить опасность, которую радиация представляет для любой микробной жизни. Детектор размером с тостер располагается на верхней поверхности Curiosity.

Одна из областей, изучаемых Curiosity с помощью детектора, - это регион Мюррей-Баттс в нижней части горы Эолида в кратере Гейла. В нем есть особые песчаники с характерным типом наслоения песка, который называется поперечным напластованием.

Данные детектора, собранные за 13 суток, показали там снижение уровня поверхностной радиации примерно на 5%. Исследователи также построили карту неба, показывающую, что 19% неба было вне зоны видимости приборов, когда марсоход находился рядом с горой.

Во время работы в районе Мюррей-Баттс Curiosity не имел полного обзора неба из-за особенностей местности. Группа ученых построила панорамный вид неба на основе средних значений, полученных за несколько предыдущих месяцев, чтобы сравнить с данными, собранными во время 13-дневной стоянки. В нем есть некоторые приближения, но в целом они должны быть верными.

Карта звездного неба, иллюстрирующая влияние горы на радиационное воздействие

Пунктирная красная линия на изображении выше представляет эти приближения и средние значения.

Детектор выявил и кое-что еще. Радиация, поражающая объекты на поверхности Марса, исходит из космоса, сверху. Но часть излучения - альбедное - отражается от поверхностей и воздействует на объекты снизу.

Данные детектора показали, что элементы поверхности, могут как увеличить вторичное отраженное излучение, так и обеспечить защиту от прямого.

Доза радиации на поверхности Марса непостоянна, она колеблется. На нее могут влиять изменения гелиосферы (то есть в области околосолнечного пространства) изменения, а также угол обзора неба. К тому же орбита Марса меняет расстояние до Солнца, что тоже влияет на поверхностное излучение. На более низких высотах меньше радиации.

В целом исследование помогает составить более полную картину марсианской радиационной среды. Ученые много размышляли об использовании защитных ресурсов на Марсе в качестве укрытия от радиации. Уже говорят о размещении марсианских баз в лавовых тоннелях, где люди будут защищены марсианским реголитом. Но космонавты не могут проводить там все время. Им придется выходить под воздействие радиации.

В случае какой-либо чрезвычайной ситуации жизненно важно сохранить дозы облучения космонавтов на минимально возможном уровне.

Для этого можно спланировать миссию так, чтобы она оставалась в установленных пределах, с использованием естественных радиационных убежищ.

Подробные радиационные карты, учитывающие воздействие космоса, рельеф местности и все остальное, могут спасти жизни.

Ранее "Страна" писала, что ученые рассчитали безопасную продолжительность миссии на Марс, чтобы космонавты не умерли от лучевой болезни.

Также мы рассказывали об исследовании, в котором говорится, что успешность миссии к Красной планете может зависеть от того, будут ли на борту корабля комики.