На Марсе опасный для жизни людей уровень радиации, но ученые нашли естественное убежище от нее
Радиационный фон на Марсе весьма высок. Он не влияет на технику, но смертельно опасен для людей. Ученые поняли, как защититься от него с помощью не искусственных сооружений, а природных особенностей Красной планеты.
Об их открытии сообщает портал Science Alert.
Радиация из космоса почти беспрепятственно попадает к поверхности Марса, так как у него нет магнитного экрана и такой плотной атмосферы, как на Земле. Радиационный фон на Красной планете в среднем в 2,5 раза превышает показатели на Международной космической станции и примерно в 13 раз - в современных развитых странах на Земле.
Новое исследование китайских специалистов с использованием данных Марсианской научной лаборатории Curiosity показало, как особенности естественного ландшафта планеты могут обеспечить укрытие от радиации. В частности, защитить людей смогут марсианские холмы.
Когда Curiosity приземлился на поверхность Марса в 2012 году, на его борту был детектор радиационной оценки. С его помощью изучают обстановку планеты к будущим визитам людей на Марс: находят и измеряют вредное излучение, исходящее от Солнца и других источников. Он также может оценить опасность, которую радиация представляет для любой микробной жизни. Детектор размером с тостер располагается на верхней поверхности Curiosity.
Одна из областей, изучаемых Curiosity с помощью детектора, - это регион Мюррей-Баттс в нижней части горы Эолида в кратере Гейла. В нем есть особые песчаники с характерным типом наслоения песка, который называется поперечным напластованием.
Данные детектора, собранные за 13 суток, показали там снижение уровня поверхностной радиации примерно на 5%. Исследователи также построили карту неба, показывающую, что 19% неба было вне зоны видимости приборов, когда марсоход находился рядом с горой.
Во время работы в районе Мюррей-Баттс Curiosity не имел полного обзора неба из-за особенностей местности. Группа ученых построила панорамный вид неба на основе средних значений, полученных за несколько предыдущих месяцев, чтобы сравнить с данными, собранными во время 13-дневной стоянки. В нем есть некоторые приближения, но в целом они должны быть верными.
Карта звездного неба, иллюстрирующая влияние горы на радиационное воздействие
Пунктирная красная линия на изображении выше представляет эти приближения и средние значения.
Детектор выявил и кое-что еще. Радиация, поражающая объекты на поверхности Марса, исходит из космоса, сверху. Но часть излучения - альбедное - отражается от поверхностей и воздействует на объекты снизу.
Данные детектора показали, что элементы поверхности, могут как увеличить вторичное отраженное излучение, так и обеспечить защиту от прямого.
Доза радиации на поверхности Марса непостоянна, она колеблется. На нее могут влиять изменения гелиосферы (то есть в области околосолнечного пространства) изменения, а также угол обзора неба. К тому же орбита Марса меняет расстояние до Солнца, что тоже влияет на поверхностное излучение. На более низких высотах меньше радиации.
В целом исследование помогает составить более полную картину марсианской радиационной среды. Ученые много размышляли об использовании защитных ресурсов на Марсе в качестве укрытия от радиации. Уже говорят о размещении марсианских баз в лавовых тоннелях, где люди будут защищены марсианским реголитом. Но космонавты не могут проводить там все время. Им придется выходить под воздействие радиации.
В случае какой-либо чрезвычайной ситуации жизненно важно сохранить дозы облучения космонавтов на минимально возможном уровне.
Для этого можно спланировать миссию так, чтобы она оставалась в установленных пределах, с использованием естественных радиационных убежищ.
Подробные радиационные карты, учитывающие воздействие космоса, рельеф местности и все остальное, могут спасти жизни.
Ранее "Страна" писала, что ученые рассчитали безопасную продолжительность миссии на Марс, чтобы космонавты не умерли от лучевой болезни.
Также мы рассказывали об исследовании, в котором говорится, что успешность миссии к Красной планете может зависеть от того, будут ли на борту корабля комики.