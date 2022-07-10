Представители археологического фонда "Атапуэрка" заявили, что в июне в пещере Сима-дель-Элефанте, расположенной на севере Испании, нашли фрагмент челюсти Homo. По результатам предварительного исследования его возраст оценили в 1,4 миллиона лет.

Сима-дель-Элефанте - одна из многочисленных пещер археологического памятника Атапуэрка в испанской провинции Бургос. В Атапуэрке найдено несколько тысяч фрагментов костей разных видов людей: причем они распределены по слоям, изучение которых помогает определить возраст находок.

До сих пор самой древней окаменелостью, найденной в Европе, была челюстная кость, найденная в том же месте в пещере Сима-дель-Элефанте в 2007 году. Ее датировали возрастом 1,2 миллиона лет. Новая находка сделана в слое, который на 2 метра ниже - что и вызвало первые предположения по поводу возраста древнего Homo.

Теперь исследователям предстоит провести уточненную оценку возраста фрагмента челюстной кости с помощью физических методов датировки. Ученые надеются, что анализ поможет определить, к какому виду гоминин принадлежит фрагмент челюстной кости, и лучше понять, как происходила эволюция человека на европейском континенте. Ведь до сих пор исследователи не смогли с уверенностью определить, кому принадлежала челюстная кость, обнаруженная в 2007 году.

Они предполагают, что окаменелость может соответствовать Homo antecessor (человек-предшественник), кости которого нашли в 1994 году в одной из пещер Атапуэрки. Возраст той находки - чуть меньше миллиона лет. Если удастся надежно соотнести все эти костные останки друг с другом, то можно будет говорить, что человек-предшественник освоил Европу почти полтора миллиона лет назад.

Кроме того, если предварительную датировку находки подтвердят другими методами, то встанет вопрос о путях миграции рода Homo.

Хронологически находка возрастом 1,4 миллиона лет может принадлежать и Homo erectus. Считается, что именно эректусы около 0,8 миллиона лет назад заселили остров Флорес (ныне Индонезия), где со временем потомки "колонистов" дали новый вид, Homo floresiensis. Остров Флорес всегда был отделен от соседних морским проливом, еще более сложным для преодоления, чем Гибралтар.

Ранее мы писали, как в Израиле ученые с помощью искусственного интеллекта нашли следы использования человеком огня не менее 800 тысяч лет назад. Хотя ранее считалось, что человек овладел огнем только 200 тысяч лет назад.