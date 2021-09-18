В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области археологи во время прокладывания траншеи нашли захоронение женщины времен ХІІІ-ХIV века.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Когда прокладывалась траншея для земляного кабеля к востоку от Армянского бастиона в пределах участка на улице Францисканская, 10, наткнулись на захоронение женщины в возрасте до 30 лет. Исследования погребальной камеры показали, что оно прямоугольной формы, и, скорее всего, это уже был деревянный гроб. Наличие керамики внутри дает возможность предварительно предположить, что это - ХІІІ-ХIV вв. У нее на пальцах обнаружили два кольца, что тоже характерны для XIII-XIV веков", - рассказал научный сотрудник Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника Петр Болтанюк.

То, что женщина была похоронена головой в западном направлении, говорит о христианской традиции. Захоронена она была в трипольском слое, рядом были обнаружены остатки жилища раннетрипольского периода.

Как считают историки, найденное захоронение связано с церковью, которая стояла при въезде на армянский рынок. Это первое подобное захоронение в пределах Старого города.

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