Археологи за работой у древней печи, фото Фото: facebook.com/n.z.hortica

Украинские археологи обнаружили знаковую находку в Херсонской области. 

В конце лета 2021 научная экспедиция Национального заповедника "Хортица" провела исследование на территории памятника национального значения - Каменская Сечь. В ходе раскопок обнаружили каменную печь, которой наши предки пользовались 1 000 лет назад.

Об этом в сети сообщает пресс-служба Национального заповедника "Хортица".

"Как и в прошлые годы, экспедиция носила охранно-исследуемый характер. Исторический район - памятник Каменская Сеч - находится в аварийном состоянии, поэтому важно каждый год проводить мониторинг его состояния, предотвращать уничтожение важных в культурном и историческом смысле объектов.

В этом году на эрозионном участке берега Каховского водохранилища, в южной части мыса Стрелка, был обнаружен объект, который предварительно можно датировать временами Средневековья, началом существования Киевской Руси.

Объект, который уже частично утрачен в ходе процессов берегообразования, оказался хозяйственной печью. Около 1 000 лет назад эта печь использовалась для приготовления пищи. Причем рацион древних рыбаков состоял преимущественно из мяса птицы и рыбы, о чем свидетельствует содержимое хозяйственных ям вокруг печи.

Конструктивно печь имела куполообразный вид с немного сплющенной верхушкой. Основа печи была плотно выложена из местного известнякового камня и обмазана глиной. Печь использовалась длительное время, о чем свидетельствуют три зафиксированные попытки отремонтировать под печи", - заявили археологи. 

В Херсонской области нашли печь которой 1 000 лет

В Украине нашли древнюю печь возрастом 1 000 лет

Фото: facebook.com/n.z.hortica

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