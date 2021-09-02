В Запорожской области, на стоянке Мира археологи нашли остатки древнейшего жилища в степной зоне Восточной Европы. Ему более 30 тысяч лет. Сооружение округлой формы напоминало азиатскую юрту или вигвам североамериканских индейцев.

Статья о находке появилась в журнале "Антропология" (L’Anthropologie).

Стоянка Мира, расположенная в долине Днепра примерно в 15 километрах от Запорожья, считается самым старым объектом периода верхнего, или позднего палеолита (40—12 тысяч лет назад), обнаруженным в степной зоне Восточной Европы. Она была заселена между 32 и 31 тысячами лет назад.

На стоянке археологи обнаружили 54 тысячи артефактов, 97% которых оказались крошечными чешуйками - побочными продуктами изготовления орудий труда. Древнейший культурный слой объекта содержит сохранившиеся следы сезонного осенне-зимнего пребывания группы охотников на лошадей: ямы, очаги, скопления костей и пепла. По своим особенностям и пространственному расположению они позволяют распознать остатки наземного жилого сооружения.

Найденные остатки, скорее всего, были частью единого сооружения с округлыми очертаниями. Его диаметр составлял более четырех метров, а общая площадь - около 14,5 квадратных метров. По всему периметру находятся более глубокие, чем основной культурный слой, ямы, предназначенные для столбов.

Центральная часть сооружения, по мнению археологов, держалась на массивных столбах и кольях, а по периметру были вкопаны более тонкие жерди и колья. Для строительства жилища древние люди, видимо, использовали сосну, учитывая обилие ее остатков в культурном слое.

Жилище делилось на две зоны. В передней части находились более трети всех обнаруженных кремневых наконечников, более половины орудий, почти все подвески из зубов и костяные предметы с гравировками, а также человеческий зуб, сломанная костяная игла и фрагменты янтаря. Задняя часть была отделена от входной зоны специальной перегородкой, и в ней почти нет остатков. Вероятно, это была спальная зона.

В жилище отсутствуют свидетельства использования постоянного огня, то есть оно не предназначалось для зимовки.

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