В российском городе Азов Ростовской области жители попытались засыпать яму, в которой в этот момент находились археологи, решив, что те устанавливают вышку для передачи связи в формате 5G.

Об этом сообщил "РБК".

В Комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области проинформировали, что работы велись на территории городища Азака-Таны и некрополя, которое является объектом культурного наследия. Также сообщается, что потерпевшие обратились в полицию в связи со сложившейся ситуацией.

Один из тех, кто закапывал, оказался кандидат в депутаты Госдумы Станислав Потоков.

"Ранее неоднократно под видом раскопок были установлены вышки 5G и к тому же администрация города не выдавала разрешение на работу археологам на Комсомольской улице", - объяснил свои действия Потоков.

Напомним, что это не первый подобный случай в мире. Ранее во Франции противники 5G сожгли вышку и полтора миллиона человек остались без связи.

Также ранее мы сообщали, что в Украине в ноябре дали добро на ввод 5G, но в августе 2021 года решили отложить из-за нехватки средств.