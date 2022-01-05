Археологи обнаружили новые сенсационные находки времен Римской империи вблизи села Каров Червоноградского района Львовской области. Среди них - человеческие останки и фрагменты двух уникальных для Украины стеклянных кубков.

Об этом сообщает пресс-служба департамента архитектуры и градостроительства Львовской облгосадминистрации.

Во время раскопок вновь открытого памятника времен германских племен археологи обнаружили два новых уникальных археологических объекта: захоронение с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение, предназначение которого пока остается загадкой. Находку обнаружили научные работники археологической экспедиции историко-краеведческого музея в городе Винники и Львовского национального университета им. И. Франко под руководством доцента кафедры археологии ЛНУ им. И. Франко Ярослава Онищука.

"В погребении, кроме человеческих остатков, археологи обнаружили фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет. А также: обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями и половинку жетона из белого пастового стекла. Такие жетоны использовали для римских настольных игр", — сообщила директор департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА Елена Василько.

Все эти ценные предметы времен Римской империи свидетельствуют о том, что здесь похоронен богатый мужчина. А саму находку датируют началом ІІІ ст. н. э. и относят к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готов. Исследовать окрестности села Каров начали в 2017 году, когда местные краеведы случайно нашли здесь древний меч и другие металлические изделия и принесли их в Историко-краеведческий музей г. Винники. Начав работы, археологи поняли, что это — древний могильник германских племен.

"Каров как археологическая находка – открытие века. И не только для Украины: бронзовый котел с атташами в виде мужских фигур, который мы нашли давно, является третьей такой находкой в ​​мире. Кроме того, могильник свидетельствует, что на этих территориях проживали люди, о существовании которых на украинских территориях до сих пор неизвестно. Предполагаем, что это группа людей из Среднего Дуная, которые поселились здесь в результате чрезвычайных обстоятельств, а именно так называемой Маркоманской войны 166-180 годов", — рассказал руководитель раскопок, кандидат исторических наук Ярослав Онищук.

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