Исследователи атмосферы из Университета штата Колорадо впервые получили доказательства существования необычного феномена, получившего название "молочное море". Он оказался запечатлен на спутниковых снимках.

Об этом сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Молочное море – редкое биолюминесцентное явление, при котором поверхность морской воды кажется белой. Его свидетелем был знаменитый ученый Чарльз Дарвин во время плавания у берегов Южной Америки, но он оставил только его словесное описание.

Молочное море можно наблюдать лишь один или два раза в год, как правило, далеко от берега. По словам ученых, в мире лишь горстке людей посчастливилось с ним столкнуться. В попытках найти свидетельства о феномене авторы исследования изучили старые морские журналы и обнаружили много рассказов. С их слов, чаще всего молочные моря возникали в Индийском океане и водах вокруг Явы.

Ученые также внимательно рассмотрели спутниковые снимки и обнаружили "облачный" участок в море к югу от этого острова. Оказалось, что 2 августа 2019 года там как раз путешествовала яхта "Ганеша".

Ее экипаж подтвердил, что вода вокруг яхты на какое-то время стала белой, так что им казалось, будто они плывут по снегу. Очевидцы также рассказали, что светящийся слой начинался примерно в 10 метрах под поверхностью воды, а не представлял собой тонкую пленку на самой поверхности, как считалось ранее.

"И цвет, и интенсивность свечения были похожи на светящиеся в темноте звезды, наклейки или часы со светящимися деталями на стрелках… Очень мягкое свечение, приятное для глаз", - описал один из моряков.

Исследователи полагают, что причина явления – в скоплениях миллионов крошечных биолюминесцентных существ. Они создают свечение, взаимодействуя друг с другом. Возможно, так существа реагируют на изменения океанских течений, вызванные атмосферными условиями.

Спутниковые снимки стали первым достоверно доказанным изображением молочного моря. В дальнейшем ученые намерены провести новые наблюдения, уже с использованием современного высокоточного оборудования, чтобы лучше понять природу феномена.

Ранее "Страна" рассказывала, что китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией "Чанъэ-5" в 2020 году.

Также мы сообщали, что в 2021 году температура Мирового океана была самой высокой в ​​истории, и это уже шестой год подряд, когда этот рекорд был побит.