Президент Украины Владимир Зеленский записал новое вечернее видеообращение в пятницу, 22 июля.

Главное из заявлений президента:

"Сегодня наше государство и весь цивилизованный мир достигли важного соглашения. Это договор, который позволяет разблокировать украинские порты и возобновить украинский аграрный экспорт. Мы не позволили России отрезать нас от моря и разрушить нашу инфраструктуру. Сейчас мы можем не только возобновить работу портов на Черном море, но и сохраняем для них необходимую защиту. Военные заверили меня в 100-процентном контроле подходов к нашим портам. В процесс заключения этого договора были вовлечены многие мировые лидеры. Благодарен главе ООН Гутерришу и президенту Турции Эрдогану за их усилия". "Условия договора целиком отвечают интересам Украины. Более 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая пойдут на экспорт. Урожай нынешнего года, а он уже собирается, тоже можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и всего государственного бюджета. Кроме того, это позволит снизить риск продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия. Есть шанс не допустить голода, катастрофы и политического хаоса, которые могли возникнуть во многих странах". "Важно, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством. Конечно, со стороны России могут быть провокации, но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность - и наших международных партнеров - гарантировать выполнение договора". "Готовимся к старту Киевского саммита первых леди и джентльменов. В этом году он будет посвящен теме послевоенного восстановления Украины. И это не просто о строительстве нового - но и о возвращении людей, о социальной реабилитации и возрождении нормальной жизни в громадах, которые были разбиты оккупантами. Чувствую, что с дипломатической точки зрения это будет мощное событие". "Говорил сегодня с большим другом Украины Борисом Джонсоном, прежде всего - о безопасности и оборонном сотрудничестве. Ожидаем новый пакет военной помощи".

Ранее мы писали, что в Стамбуле подписали соглашение по экспорту украинского зерна. При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что досмотры судов при транспортировке зерна из и в Украину на предмет оружия будут проводиться "как на входе, так и на выходе из Черного моря".

Также "Страна" сообщала, что представители ООН надеются, что первые поставки зерна из украинских портов после подписания соглашения в Стамбуле могут начаться уже в субботу, 23 июля.