Представители ООН надеются, что первые поставки зерна из украинских портов, после подписания соглашения в Стамбуле, могут начаться уже в субботу, 23 июля

Об этом сообщает The Guardian.

В ООН рассчитывают, что достичь довоенного уровня экспорта, а это 5 миллионов тонн зерна в месяц, получится в течение нескольких недель,

По мнению представителей ООН, есть надежда, что соглашение обеспечит прохождение зерна и товаров первой необходимости, таких как подсолнечное масло, из трех украинских портов, включая Одессу, несмотря на то, что война продолжается в других частях страны.

Сделка также направлена на обеспечение безопасного прохождения удобрений российского производства, необходимых для обеспечения высоких урожаев сельскохозяйственных культур в будущем, на фоне усилий по смягчению глобального продовольственного кризиса, спровоцированного вторжением России в Украину, пишет британское издание.

Напомним, что сегодня в Стамбуле Украина, ООН, Россия и Турция подписали соглашение об экспорте зерна из Украины через три порта - Одесса, Черноморск и Южное. Этому предшествовали длительные переговоры.

Об условиях соглашения мы писали здесь.