Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 21 июля.

Главное из заявлений президента:

"Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Заслушали глав ГУР, внешней разведки, главкома ВСУ, министра обороны, главу МВД и главкома сухопутных войск. Определили задачи по некоторым направлениям и поставкам оружия. Согласились, что имеем потенциал для продвижения наших войск". "Состоялась беседа Андрея Ермака и Валерия Залужного с советником президента США по нацбезопасности и председателем Объединенного комитета начальников штабов". "Провел разговор с президентом Коста-Рики. Это впервые в истории отношений". "Завтра ждем новости из Турции по разблокированию наших портов". "Удивил фейк о том, что я в реанимации, а обязанности президента выполняет Руслан Стефанчук". "Обстрелян Салтовский район Харькова, известно о трех погибших. Били по Славянску и Краматорску". "В Конгресс внесен проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом. Это произошло вскоре после того, как Елена Зеленская выступила в Конгрессе".

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский записал видео, в котором опроверг, что находится в реанимации, о чем сообщили утром, 21 июля, ряд радиостанций. Затем сами радиостанции заявили, что их взломали и сообщения о болезни президента - фейк.

Также "Страна" сообщала, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вылетел в Стамбул на подписание договоренностей по экспорту украинского зерна.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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