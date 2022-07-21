В Харькове в результате утреннего обстрела погибли два человека. Количество пострадавших выросло до 19 человек, среди них есть ребенок.

Об этом сообщает губернатор Олег Синегубов.

Четверо пострадавших в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что под огонь попала остановка в одном из самых густонаселенных районов города. Огонь вели из реактивной системы залпового огня "Ураган".

"Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было", - пишет Синегубов.

Также начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что среди раненых есть патрульный.

Напомним, что после вчерашнего утреннего обстрела Салтовки в Харькове погибли три человека, в том числе подросток.

Также в тяжелом состоянии находится 15-летняя сестра погибшего подростка.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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