Николаевский губернатор Виталий Ким опубликовал видео последствий массированного ночного обстрела города. Он говорит, что был уничтожен склад с гуманитарной помощью.

"Вот что осталось от одного из наших складов с гуманитаркой", - подписал видео с тлеющими руинами Ким.

Также он опубликовал непосредственно момент обстрела ночью. На записи с камеры видеонаблюдения зафиксировано несколько ударов ракет с очень сильной детонацией.

Мэр города Александр Сенкевич публикует фото, на которых видно, что один из снарядов упал недалеко от баллона с пропаном и образовалась огромная воронка.

Также разрушено какое-то здание из металлопластика, вероятно, та самая АЗС, о которой сообщалось.

Напомним, по Николаеву выпустили 7 ракет С-300. Сообщалось, что повреждена АЗС, газопровод и складское помещение.

Ранее в ВСУ заявляли, что Россия использует для обстрелов города Николаев особо разрушительные снаряды.

А мэр город Сенкевич заявлял, что силы ПВО не справляются с количеством ракетных ударов по Николаеву.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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