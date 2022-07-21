Число погибших в результате ракетного удара по Виннице выросло до 26 человек. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

В больнице умерла 20-летняя Ольга Лысенко. У нее было обожжено 98% кожи.

В момент удара девушка шла домой от стоматолога.

Напомним, во вторник в больнице от ранений, полученных из-за ракетного удара по городу, умерла врач-невролог Наталья Фальштинская.

Кроме того, в Виннице попросили прибывших в город европейских дипломатов помочь в восстановлении Дома офицеров, который пострадал из-за российского ракетного удара 14 июля.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.