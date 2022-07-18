В Виннице попросили ЕС и Израиль помочь восстановить разрушенный Дом офицеров
В Виннице попросили прибывших в город европейских дипломатов помочь в восстановлении Дома офицеров, который пострадал из-за российского ракетного удара 14 июля.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Винницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов.
Сегодня в Винницу прибыла делегация из 20 дипломатов: послов стран ЕС и Израиля.
Глава области обратился к дипломатам с просьбой помочь отстроить Дом офицеров.
"Здание является памятником архитектуры, и именно возможности его восстановления обсудили с уважаемыми гостями на месте трагедии. Ведь международные партнеры уже делают конкретные шаги по реставрации и реконструкции разрушенных и поврежденных объектов культурного наследия Украины. В частности, в форме культурного патронажа. Например, Италия вместе с Украиной восстановят драмтеатр в Мариуполе, который уничтожили российские оккупанты", - написал Борзов.
Он добавил, что на днях при Винницкой ОВА будет создана специальная комиссия, которая учтет все возможные варианты восстановления Дома офицеров.
Также чиновник сообщил, что в больницах до сих пор находятся 63 раненных при ударе. Четырех тяжело пострадавших перевезли в больницы Львова и Польши. Двое пациентов находятся в критическом состоянии.
Площадь Победы, на которой расположен Дом офицеров, перекрыта. Там работают следователи, а общественный транспорт проезжает не останавливаясь.
Ранее "Страна" приводила рассказ мэра Винницы о текущей ситуации после удара по центру города.
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