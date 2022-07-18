Мэр Винницы Сергей Моргунов в комментарии "Стране" сообщил, что горожане возвращаются в квартиры, которые были повреждены в результате ракетного удара.

"Паники в городе нет. Никто не выезжает, наоборот, люди возвращаются в свои квартиры, которые находятся в эпицентре удара - наводят там порядок. Сейчас у нас двое в критическом состоянии, 10 - в тяжёлом, одного ребёнка и троих взрослых забрали в ожоговый центр во Львове, потому что он там более мощный", - рассказал мэр Винницы.

Он также сообщил, что сегодня на месте удара работают четыре комиссии. "Нужно обработать и частный сектор, и коммунальные здания. Для того, чтобы сделать обследование и зафиксировать нужно время. Нереально сейчас определить убытки в денежном эквиваленте. Мы обследовали 782 квартиры. В этих квартирах нужно поменять окна, в каждой квартире минимум три окна. Мы за счёт городского бюджета взяли на себя места общего пользования, например, замена всех окон в подъезде, капитальный ремонт крыш в многоэтажном доме", - отметил Моргунов.

Он добавил, что на возобновление жилых домов и зданий, которые пострадали в результате ракетного удара, понадобится время. "Мы объясняем людям, что для нужно время. Где взять столько материалов, стеклопакетов в одну секунду, учитывая трудности с логистикой? Мы выдали 4 тыс. метров квадратных плотной плёнки, чтобы люди хотя бы закрыли окна. Там, где крыши повреждены - накрыли на них тоже, потому два дня был дождь", - сказал мэр Винницы.

Напомним, российские войска ударили по центру Винницы посреди белого дня 14 июля ракетами "Калибр". Там была уничтожена медклиника, все, кто был внутри, погибли. Разрушен Дом офицеров, здания и магазины рядом. Погибли 24 человека, среди который трое детей.

Кроме того, "Страна" побывала на месте событий. Последствия атаки ужасающи.

Вместе с тем, сообщалось, что в разрушенном Доме офицеров в Виннице разберут опасные участки.