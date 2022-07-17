Дом офицеров в Виннице, пострадавший в результате ракетного удара, полностью сносить не будут, но уберут некоторые аварийные конструкции.

О таком решении ГСЧС сообщает у себя в телеграм-канале Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно", - пишет Борзов.

Он напоминает, что это здание пережило Вторую мировую войну, и выражает уверенность, что переживет и эту.

Напомним, вчера в Виннице закончили разбор завалов. Итог российского удара: 55 разрушенных домов, 40 поврежденных авто и 24 погибших.

Мэр города пообещал, что семьям погибших жителей Винницы выплатят по сто тысяч гривен денежной помощи.

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