В разрушенном ракетным ударом Доме офицеров в Виннице разберут опасные участки. Фото
Дом офицеров в Виннице, пострадавший в результате ракетного удара, полностью сносить не будут, но уберут некоторые аварийные конструкции.
О таком решении ГСЧС сообщает у себя в телеграм-канале Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно", - пишет Борзов.
Он напоминает, что это здание пережило Вторую мировую войну, и выражает уверенность, что переживет и эту.
Напомним, вчера в Виннице закончили разбор завалов. Итог российского удара: 55 разрушенных домов, 40 поврежденных авто и 24 погибших.
Мэр города пообещал, что семьям погибших жителей Винницы выплатят по сто тысяч гривен денежной помощи.
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