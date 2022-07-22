Украинские фермеры положительно оценивают "зерновое соглашение", заключенное сегодня, но боятся, что реализация его не пойдет гладко.

Об этом сообщает CNN на основе общения с несколькими фермерами.

"В портах цена будет выше, но до них еще нужно добраться. Нам нужен транспорт, логистика и т.д. Какие будут очереди? Как пройти тысячи контрольно-пропускных пунктов? В целом я оптимист, но реальность такова, что сейчас мало во что можно верить. Но, конечно, будем надеяться, что все к лучшему", — сказал запорожский фермер Павел Сергиенко.

Он добавил, что для его региона возможность довезти зерно - лишь одна из "миллиона проблем".

"В пятницу было два удара, пшеничное поле снова сгорело, и склад удобрений был разрушен. Здесь мы косим под огнем то в одном поле, то в другом", - поделился Сергиенко.

Фермер из Николаева Михаил Трохимович сказал CNN, что подписанная сделка важна, но он не хочет, чтобы она была достигнута за счет военных уступок Москве. При этом он отметил, что для фермеров такой договор абсолютно необходим.

"Наши склады и элеваторы заполнены зерном. Зерно прошлого урожая, зерно этого урожая", - подчеркнул Трохимович.

Напомним, сегодня в Стамбуле Украина, ООН, Россия и Турция подписали соглашение об экспорте зерна из Украины через три порта - Одесса, Черноморск и Южный. Этому предшествовали длительные переговоры.

Ранее мы писали, что в ООН надеются, что первые партии украинского зерна и российские удобрения отправят в ближайшее время.