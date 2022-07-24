В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что Россия, возможно, не нарушила соглашение об экспорте украинского зерна, обстреляв одесский порт.

Слова неназванного представителя организации приводит The New York Times.

По мнению чиновника, "технически Россия, возможно, не нарушила сделку, поскольку не обязалась избегать атак на те части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна".

В то же время министр агрополитики Украина Николай Сольский сказал, что удар по порту все равно повлияет на экспорт зерна.

"Если вы атакуете порт, вы атакуете все. Вы используете одну и ту же инфраструктуру для нефти, для зерна. Это влияет на все - неважно, во что вы попали", - сказал он в комментарии NYT.

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