В Одесской области ведется подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы.

Об этом сообщает в Facebook Администрация морских портов Украины.

Суда будут выходить и заходить в порты в составе караванов, при этом их будут сопровождать. В Администрации уже принимают заявки от судовладельцев.

Напомним, президент Турции Эрдоган анонсировал открытие морского коридора по вывозу украинского зерна.

Также "Страна" писала, что в РФ сообщили о том, что корабли с украинским зерном пойдут без военного сопровождения.

Ранее мы рассказывали, что зерновое соглашение разблокирует 80 застрявших в портах Украины сухогрузов с 25 млн тоннами зерна.

Война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.

Про бои в Херсонской области, снятие зерновой блокады, а также изъятие паспорта у Корбана рассказыывала Олеся Медведева в свежем выпуске блога "Ясно. Понятно".



