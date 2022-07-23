Вывоз зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство "Анадолу".

"В ближайшие дни в Черном море возобновятся морские грузоперевозки, что окажет позитивное воздействие на продовольственную безопасность многих стран", - сказал президент Турции.

Также Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса.

Напомним, 22 июля в Стамбуле подписали соглашение по экспорту украинского зерна. С украинской стороны документ подписал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что досмотры судов при транспортировке зерна из и в Украину на предмет оружия будут проводиться "как на входе, так и на выходе из Черного моря".

Ранее мы писали, что Украина согласилась снять часть своих мин в Черном море для вывоза зерна.

Тем временем, 23 июля российские войска нанесли удар по территории Одесского морского порта. В Министерстве аграрной политики Украины заявили, что в момент ракетной атаки ВС РФ в порту находилось зерно, ожидавшее отправку в ближайшие два дня.

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