Абрамович оказался в первых рядах на церемонии подписания соглашения о вывозе украинского зерна. Фото
Российский олигарх Роман Абрамович оказался в первых рядах на церемонии подписания соглашения о вывозе украинского зерна через Черное море в Стамбуле.
На этот факт обратила внимание итальянская газета Ansa.
Отметим, что ранее о роли Абрамовича в подписании соглашения не сообщалось.
Однако известно, что весной Абрамович принимал активное участие в переговорном процессе между Украиной и Россией по соглашению о прекращении войны. Переговоры эти, впрочем, тогда зашли в тупик, где они находятся и по сей день.
"Но, вероятно, функции коммуникатора между украинской и российской властью Абрамович продолжает выполнять, раз появился на подписании соглашения о разблокировании украинских портов", - делает вывод телеграм-канал "Политика страны".
Как уже писала "Страна", это стало первым с начала войны результативным соглашением с участием Украины и России.
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