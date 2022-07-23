Блокада украинского зернового экспорта по морю, из-за которой в нашей стране скопились миллионы тонн не проданного прошлогоднего урожая снята.

Сегодня было подписано соглашение о вывозе зерна. Официальное название документа - "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов".

Документ подписывали в два этапа: сначала в формате Украина-Турция-ООН, а затем Россия-Турция-ООН. Однако итоговый документ, текст, которого уже опубликован по сути трёхсторонний - Украина-Россия-Турция при участии ООН. То есть де-факто это соглашение, участниками которого являются и Украина, и Россия.

Мы уже писали о политических причинах и последствиях подписания этого договора (по сути это сделка-размен, при которой в обмен на разблокирование украинских портов Россией Запад дает зеленый свет на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений).

Теперь же проанализируем экономическую составляющую.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что разблокировка экспорта позволит Украине решать вопрос с продажей на мировом рынке огромных партий зерна: около 50 миллионов тонн с учетом урожая этого года. Это должно повысить закупочные цены на зерновые, которые на внутреннем рынке сильно упали.

Из-за чего многие аграрии вообще не были уверены, стоит ли проводить осеннюю посевную.

"Теперь закупочные цены должны вырасти. Но стоит готовиться к тому, что вырастут ценники и на хлеб в украинских магазинах - до конца года минимум на 10%", - добавил Пендзин.

Впрочем, руководитель агрохозяйства, имеющего крупные участки земли в аренде на юге Украины, считает, что в нормальном режиме экспорт все равно не пойдет.

"Мы четыре месяца не работали, имеем огромные остатки прошлогоднего урожая. На экспорт будут работать только три порта ("Одесса", "Южный" и "Черноморск"), чего явно недостаточно. Плюс частично разрушена инфраструктура, в частности, многие водные элеваторы. Поэтому то, что мы сможем отгрузить, - просто крохи. Из-за этого особого увеличения закупочных цен на зерно мы не ждем, хотя, конечно, немного они должны подтянуться", - говорит нам аграрий.

Кроме того, у аграриев есть большие сомнения в том, продержится ли это соглашение хотя отведенных на него 120 дней. И много ли судов согласятся входить в украинские порты, которые подвергаются постоянным обстрелам. Как раз сегодня с утра массированному обстрелу подверглась Одесса. По итогу начался пожар в порту.

Разбирались, что значат для Украины и мира договоренности об экспорте зерна.

Зерновой гамбит

О ключевых пунктах соглашения по разблокировке вывоза украинского зерна мы уже писали. Они следующие:

Срок действия соглашения о вывозе зерна из трех портов составляет 120 дней (с возможностью продления). Разминирование проводиться не будет, корабли пройдут по безопасным фарватерам. При этом сама возможность разминирования в тексте соглашения все же прописана: "В случае необходимости разминирования минный тральщик другой страны по согласованию сторон будет очищать подходы к украинским портам, если это необходимо". Военное сопровождение судов не предполагается. В Стамбуле будет создан координационный центр для мониторинга процесса. В центр войдут представители Украины, России и Турции. Суда будут проходить досмотр инспекционной группой перед тем, как попадать в Украину, чтобы исключить вероятность отправки оружия. Также суда будут проверять на выходе из Украины, чтоб исключить вывоз товаров, не предусмотренных соглашением. В состав группа будут входит представители всех трех сторон соглашения - Украины, России и Турции.

В ООН заявили, что первые партии пойдут уже на этой неделе - то есть в субботу-воскресенье. Называются, впрочем, и другие сроки - следующая неделя или даже "через несколько недель".

Повышение закупочных цен на зерно и деньги в бюджет

Что значат для Украины договоренности по зерну?

"Разблокирование портов дает надежду, что аграрии смогут собрать и сохранить урожай этого года, провести посевную-2023, обеспечить выплаты арендной платы около 7 млн собственникам земельных участков, которые в сумме должны получить около 50 млрд гривен. Без увеличения экспорта это невозможно", - отметил глава Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен.

По словам Олега Пендзина, это едва ли не единственный способ решить проблему продажи урожая.

"У нас осталось около 17 млн тонн прошлогоднего урожая и будет под экспорт еще 35 млн урожая этого года, то есть всего 50 млн тонн. Вывезти такие объемы по железной дороге, автомобильным транспортом, через речные порты или морские порты других стран (а все эти варианты уже задействованы), как показывает практика, просто нереально - на это уйдут годы. Даже с учетом разблокировки трех морских портов Одесской экономической зоны процесс будет небыстрым. В акваторию могут заходить судна 75-тысячники Panamax. Только в портовых элеваторах на сегодня зависло около 6 млн тонн зерна. Несложно посчитать, сколько раз им придется обернуться, чтобы вывезти даже эти "стартовые" объемы. А на подходе новые и новые партии", - отмечает Пендзин.

"Вывоз через черноморские порты позволит за месяц транспортировать втрое большие объемы зерна, чем сейчас идут через Измаил, Рени и др. А по железной дороге и автотранспортом максимальные объемы вообще всего до 2 млн тонн в месяц. Такими темпами на вывоз урожая уйдет больше двух лет", - говорит аналитик компании "Европатруль" по исследованию транспортных рынков Вячеслав Коновалов.

В УКАБ пропускную способность трех черноморских портов оценивают в 4 млн тонн в месяц. В ООН озвучили прогноз экспорта 5 млн тонн в месяц.

Пендзин добавил, что несмотря на усеченный вариант экспорта (ведь работать будут только три черноморских порта), закупочные цены на зерно в Украине, которые из-за блокировки экспорта обвалились ниже себестоимости, теперь должны пойти вверх. Плюс увеличится экспортная выручка, так как Нацбанк повысил официальный курс доллара на 25% - до 36,6 гривен. Есть мнение, что синхронное повышение курса доллара и подписание соглашения по зерну не случайны.

"Приведу несколько цифр. В порту Констанца (Румыния) тонна ячменя стоит 290 долларов, в украинском порту Рени - 180 долларов, на элеваторе - 100 долларов. А у фермера этот ячмень покупают по 800 гривен. Разблокировка экспорта должна убрать такую колоссальную разницу в ценниках - закупочные цены "с поля" пойдут вверх. Правда, быстрым этот процесс не будет. Тем не менее, аграрии получат деньги на осеннюю посевную, а государство - дополнительные поступления в бюджет на уровне около 70 млрд гривен (при условии продажи 50 млн тонн зерна)", - подсчитал Пендзин.

При этом, по его словам, украинцам стоит готовиться к подорожанию всех продуктов, связанных с зерном. В частности, хлеб до конца года может вырасти в цене на 10%.

"Государство получит налоговые поступления в бюджет от экспорта зерна, а аграрии - живые деньга за урожай", - добавил руководитель аналитического департамента компании Libertex Partner Андрей Шевчишин.

"Речь идет примерно о миллиарде долларов дополнительной валютной выручки в месяц, что позволит пополнить золотовалютные резервы страны. Плюс - есть надежды на реанимацию портовой экономики Одесчины", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Спасти мир и деньги транснациональных компаний

Впрочем, сами аграрии в "золотой дождь" не сильно верят, хотя и рады тому, что хотя какой-то способ отправить урожай морем на экспорт появился.

Руководитель одного из агрохозяйств, работающих на юге Украины, рассказал нам, что три разблокированных порта не снимут все проблемы.

"Заблокированными остаются многие водные элеваторы, в частности, Голая Пристань. Много объектов зерновой инфраструктуры разрушено. Кое-что мы, конечно, отгрузим, но об экспорте в прежнем режиме пока говорить не приходится", - отметил аграрий.

Bloomberg пишет, что Украина столкнется с проблемой поиска достаточного количества судов, а также получения страхового покрытия. В Reuters отмечают, что страховщики требуют больше гарантий для судов, которые пойдут по зерновому коридору. Страховщик, на которого ссылается издание, поднимает и вопрос разминирования.

"Скажу прямо: за 120 дней решим проблемы американских транснациональных компаний. Чтобы они смогли вывести свои деньги из Украины, которые на сегодня заморожены в зерне. Плюс закроем отдельные риски для мира - чтобы снять хотя бы частично риски голодных бунтов и потока беженцев в Европу", - отмечает наш собеседник из агросектора.

Еще один представитель аграрной компании говорит, что есть большие сомнения в том, что экспорт из портов будет идти активно.

"Что точно будет - вывезут то зерно, которое находится на кораблях, застрявших после начала войны в портах. Преимущественно оно принадлежит крупным транснациональным корпорациям, которые покупали его на условиях FOB (самовывоз из порта - Ред.) у украинских производителей. А вот что будет дальше - тут есть немало вопросов. Согласятся ли владельцы судов направлять их фактически в зону боевых действий? Да еще когда идет обстрел портов, как сегодня был утром в Одессе? Война ж не прекратилась. И непонятно какая будет политика страховых компаний для судов, которые пойдут в украинские порты. Будет ли они страховать? На каких условиях? Вопрос. В общем, пока на рынке ждут как соглашение будет работать на практике", - говорит аграрий.

Тем временем, на новостях о разблокировке украинского экспорта мировые цены на зерно пошли вниз. Чикагские фьючерсы на пшеницу упали на 3%, в Британии стоимость фуражной пшеницы также снизилась почти на 3%. В среднем за ночь с четверга на пятницу в ожидании договоренностей по зерну ценники на пшеницу просели на 10 долларов за тонну. И это при том, что на тот момент еще было немало скептиков, которые не верили в разблокировку украинского экспорта, цитирует BBC аналитика компании Thomas Elder Markets Эндрю Уайтлоу.

Упадут ли ценники еще больше после того, как пойдет наш экспорт? Пендзин говорит, что определенное снижение цены будет, но дефицит продовольствия не даст котировкам рухнуть. Плюс на снижение мировых цен сейчас влияет не только украинский экспорт, но и начавшаяся мировая рецессия. То есть зерновой рынок нащупывает новое ценовое дно.

"В любом случае разблокировка украинского экспорта укрепит продовольственную безопасность в мире и будет способствовать снижению продуктовой инфляции. При этом для Украины при всех плюсах возобновления активного экспорта все же остаются риски, связанные с невыполнением зернового соглашения, разного рода провокациями и прочее, — говорит Забловский.

Кроме того, соглашение заключено всего на 120 дней. И хоть в нем и предусмотрена возможность автоматического продления, но только в том случае, если на это будут согласны все стороны. Если хотя бы одна сторона будет против, то действие соглашения в январе 2023 года прекратится.

А это создает ситуацию серьезной неопределенности для украинских аграриев на следующий год. И вопрос - сеять ли осенью остается актуальным.