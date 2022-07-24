В субботу, 24 июля, идет уже 151-й день войны с Россией.

Войска РФ пытаются продвигаться в районе Славянска, Бахмута и Углегорской ТЭС.

В Херсонской области ВСУ предпринимают попытки контратаковать противника.

Главным обстрелом дня стал удар по Одесскому торговому порту. В него попали два "Калибра". Удар пришелся по насосной станции, зерновые терминалы не пострадали. Это произошло на следующий день после подписания зернового соглашения о его экспорте через украинские порты.

Подробнее об этом читайте в итогах за 23 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

24 июля

08:05 Сообщается о новых утренних взрывах в оккупированной Новой Каховке.

08:05 Трамп, как и в своей первой предвыборной кампании, делает заявления против помощи Украине.

"Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им более $60 миллиардов. Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы. Но у нас $35 трлн задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги", - заявил бывший президент.

Трамп сейчас усилил политическую активность на фоне предстоящих выборов Конгресса в ноябре, где республиканцы имеют шансы взять большинство. И уже объявил, что намерен снова баллотироваться в президенты в 2024 году.

Ранее американский политолог Фукуяма предупреждал, что Украине нужно поскорее побеждать в войне, иначе позже ей могут не позволить этого сделать трамписты.

08:04 Агентство CNN написало материал о российской подлодке "Белгород", которую недавно передали на вооружение флота.

Это самая длинная субмарина в мире (184 метра), которая начала боевое дежурство в порту Северодвинска.

Конструкция была увеличена с целью размещения первых в мире малозаметных торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведывательной информации.

Агентство предполагает, что с "Белгородом" в подводная активность РФ выйдет на уровень "холодной войны" ХХ столетия.

На борту подлодка должна нести ядерные ракеты "Посейдон", которые издание называет "уникальными в мировой истории". Эти торпеды "запускаются с расстояния в сотни миль и преодолевают береговую оборону, путешествуя по морскому дну".

"Как американские, так и российские официальные лица заявляют, что торпеды могут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн, вызывая радиоактивные волны, которые сделают участки побережья непригодными для жизни на десятилетия", - сообщает CNN.

"Посейдоны" предназначены для "затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами".

"Белгород" сможет нести до восьми "Посейдонов", хотя некоторые эксперты по вооружению говорят, что его полезная нагрузка, скорее всего, составит шесть торпед.

08:03 "Институт изучения войны" предполагает, что российские войска придвигаются ближе к городу Северску в Донецкой области. Такой вывод американские эксперты делают из вчерашних отчетов Генштаба.

"Формулировки этого отчета предполагают, что российские войска могут продвигаться ближе к окраинам самого Северска с позиций на востоке", - пишет "Институт".

При этом организация предполагает, что на Донбассе уменьшились обстрелы.

"Данные NASA за 15-23 июля показывают стабильно меньшее количество пожаров вдоль всей линии фронта на Донбассе, что убедительно свидетельствует о том, что Himars продолжает оказывать влияние на возможности российской артиллерии", - предполагают в США.

Что же до юга, то здесь наносились взаимные удары по тылам. С российской стороны - чтобы сорвать подготовку контрнаступления Украины, с украинской - чтобы уничтожит снабжение российской группировки на правобережье Днепра, считают в "Институте".

При этом никаких наземных признаков наступательных действий не обнаружено. Хотя украинское контрнаступление или готовится, или уже началось, пишут эксперты.

08:02 Сводка украинского Генштаба на утро 24 июля.

Сообщается о новом штурме Углегорской ТЭС южнее Бахмута, но украинские силы его отразили.

В остальном о наземных атаках сводка не сообщает, концентрируясь на обстрелах.

08:01 "МВД" при оккупационной власти в Мелитополе возглавили специалисты из России. Об этом сообщил представитель назначенной РФ "администрации" Владимир Рогов.

По его словам, их "прислали и для полиции, и для ГИБДД".

Ранее мы рассказывали, что "правительство области" возглавил бывший вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов.

Отметим, что процесс заполнения управляющего аппарата бывшими российскими чиновниками наблюдается и в "ЛДНР".

08:00 В Николаеве около четырех часов утра произошло несколько мощных взрывов, сообщил мэр города Александр Сенкевич.