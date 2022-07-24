Жители Херсонской области сообщают, что россияне нанесли ракетный удар по Аджигольскому маяку. Об этом пишет советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Facebook.

По его словам, в маяк были запущены три ракеты.

Однако пока остается неизвестным, с какой военной целью россияне ударили по маяку, находящемуся в контролируемых ими водах.

Аджигольский маяк - самый высокий маяк Украины. Высоты сооружения - 73 метра. Расположен вблизи села Рыбачье. Построен был ещё во времена Российской империи в 1911 году под руководством инженера Владимира Шухова.

Ажурная металлическая структура сделала маяк привлекательным для туристов - "Укрпочта" в свое время даже вводила в обращение марку с его изображением.

Скриншот: Facebook/Сергей Хлань

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