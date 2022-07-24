ВСУ подтвердили ракетную атаку на Хмельницкую область утром 24 июля. Сообщается, что били ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Три ракеты сбила ПВО.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Отметим, что местные жители сообщают о сильном взрыве и столбе дыма. Было ли попадание или это сдетонировали обломки сбитой ракеты - пока не уточняется.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".